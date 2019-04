5人組ダンス&ボーカルグループ「MADKID」が、メジャー初となるフルアルバム『CIRCUS』をリリース。発売日となる4月24日に東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIOにて発売記念イベントを開催した。

同アルバムはTVアニメ『盾の勇者の成り上がり』第1クールOPテーマ「RISE」、第2クールOPテーマ「FAITH」を含む全15曲入り。ボーナストラックには同2曲の英語verも収録されるなど、メジャーデビュー以降の彼らのほぼ全てが詰まっているといっても過言ではない作品となっている。この日は「RISE」「FAITH」はもちろん、アルバムタイトル曲の「CIRCUS」など全9曲を披露し、まるでワンマンライブさながらのステージで300人以上のファンを楽しませた。

ダンサブルなSEから「GIANT KILLING」「RISE」と続けイベントをスタート。リーダーのYOU-TAが「渋谷の皆さん調子はどうですか?合言葉は“PLAY WITH ME”、MADKIDです」と挨拶すると、メジャー1stアルバムの発売を迎えたことを報告。KAZUKIもファンの感触を確かめながら「15曲が曲調も違う曲で“サーカス”のタイトルの通りいろんな曲を味わえる」と改めてアルバムを紹介した。

その後YOU-TA、KAZUKI、SHINのボーカルチームが「Sing for you」を、LIN、YUKIのラッパーチームが「STAY GOLD」をパフォーマンス。そして5人で披露したタイトル曲「CIRCUS」ではファンも一緒に振り付けを楽しむと、LINの「楽しんでいきましょう!Are you ready?」の掛け声で始めた「Summer Time」は盛大なコール&レスポンスで一体感溢れる空間を生み出した。

ラストスパートは「OVERAGAIN」「Never going back」と続け、最後は放送中のTVアニメ『盾の勇者の成り上がり』第2クールOPテーマ「FAITH」を熱唱。YOU-TAが「これからも突き進むので、応援よろしくお願いします」と話し、締めくくった。なお、同アルバムを引っ提げたツアーは5月18日の福岡を皮切りにスタート。ツアーファイナルは5月29日、東京・恵比寿リキッドルームで行われる。各詳細は公式サイトにて。

●MADKID メジャー1stアルバム『CIRCUS』発売記念イベント - セットリスト

M-01. GIANT KILLING

M-02. RISE

M-03. Sing for you

M-04. STAY GOLD

M-05. CIRCUS

M-06. Summer Time

M-07. OVERAGAIN

M-08. Never going back

M-09. FAITH