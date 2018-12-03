3月下旬からスタートするリンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンドの来日公演に追加公演が決まった。4月6日(土)、7日(日)17：00～東京ドームシティホールにて。

3月27日福岡を皮切りに9公演を予定していたリンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンドだが、東京で開催の2公演のチケットがすでにSOLD OUTしていたので、ファンにとっては朗報である。

今回も参加予定メンバーはゴージャスの極み。スティーヴ・ルカサー(TOTO／g,vo)、グレッグ・ローリー(サンタナ、ジャーニー／key,vo)、ヘイミッシュ・スチュワート(アベレージ・ホワイト・バンド／b,g,vo)、コリン・ヘイ(メン・アット・ワーク／g,vo)、ウォーレン・ハム(ブラッド・ロック、カンサス、AD／sax,perc.)、グレッグ・ビソネット(デイヴ・リー・ロス・バンド／ds)である。これだけのメンバーが一挙に見られるのは超オトク。リンゴの突っ込み気味のドラムがまた生で聴ける。