3月下旬からスタートするリンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンドの来日公演に追加公演が決まった。4月6日(土)、7日(日)17：00～東京ドームシティホールにて。
3月27日福岡を皮切りに9公演を予定していたリンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンドだが、東京で開催の2公演のチケットがすでにSOLD OUTしていたので、ファンにとっては朗報である。
今回も参加予定メンバーはゴージャスの極み。スティーヴ・ルカサー(TOTO／g,vo)、グレッグ・ローリー(サンタナ、ジャーニー／key,vo)、ヘイミッシュ・スチュワート(アベレージ・ホワイト・バンド／b,g,vo)、コリン・ヘイ(メン・アット・ワーク／g,vo)、ウォーレン・ハム(ブラッド・ロック、カンサス、AD／sax,perc.)、グレッグ・ビソネット(デイヴ・リー・ロス・バンド／ds)である。これだけのメンバーが一挙に見られるのは超オトク。リンゴの突っ込み気味のドラムがまた生で聴ける。
■追加公演
4月6日(土)【東京】東京ドームシティホール
4月7日(日)【東京】東京ドームシティホール
料金：S ￥16,000 A ￥15,000(税込)
ウドー音楽事務所
■発表済公演
3月27日(水)【福岡】サンパレス ホテル＆ホール
3月29日(金)【広島】上野学園ホール
4月1日(月)【仙台】東京エレクトロンホール宮城
4月2日(火)【郡山】けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)
4月3日(水)SOLD OUT【東京】昭和女子大学人見記念講堂
4月5日(金)SOLD OUT【東京】東京ドームシティホール
4月9日(火)【名古屋】Zepp Nagoya
4月10日(水)【大阪】あましんアルカイックホール
4月11日(木)【大阪】オリックス劇場