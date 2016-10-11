ジョージ、ポールときたらジョン・レノン、やらないわけにはいきませんよね。もちろん僕だってジョンは大好きである。今回はオリジナルソングに限定して聞いてみた。

ジョン・レノンの曲、マザーとイマジン どっちが好き?

ジョン・レノン

ジョンの魂

1970年12月11日発売 ジョン・レノン

イマジン

1971年9月9日発売

驚くほどの大差がついてイマジンの圧勝である。解散から立て続けにメッセージ性の高い曲を連発し、ジョンが1971年31歳の時に発表した6枚目のシングルがイマジンだ。米英日で1位を獲得している、ジョンの代表曲なのは間違いない。しかし一方のマザーだってジョンを象徴する一曲だ。マザーの方が僕は好きなのだが、完璧に少数派という結果に。マザーはシャウトも素敵だし、歌詞が悲しくていいでしょう? 特に「Mama don't go Daddy come home」。ジョンの生い立ちから沸き上がってくる魂のシャウトだね。

ウーマン・イズ・ザ・ニガー・オブ・ザ・ワールドとマインド・ゲームス どっちが好き?

ジョン・レノン

サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ

1972年6月12日発売 ジョン・レノン

マインド・ゲームス

1973年11月2日発売

1972年のウーマン・イズ・ザ・ニガー～と1973年のマインド・ゲームスの対決。どちらも僕はとても好きな曲だ。甲乙つけがたい。どちらが勝ってもおかしくない。結果も58：42とまあ、いい勝負だった。この頃、ジョンのヒット曲は6/8拍子が多い気がする。ウーマン・イズ・ザ・ニガー～もそうだし、インスタント・カーマもブギー調の6/8だ。ジョンはちょっとリズム感に独特な才能がありますね。

真夜中を突っ走れとスターティング・オーヴァー どっちが好き?

ジョン・レノン

心の壁、愛の橋

1974年 10月4日発売 ジョン・レノン

ダブル・ファンタジー

1980年11月17日発売

うーん、やはり、6年ぶりに音楽活動を開始したアルバムからのシングルは強かった。8割近くまで票を集めスターティング・オーヴァーが圧勝した。僕はこのアルバム自体が好きではない。なにかポップに寄せている感じや、せっかく、プロデュースにジャック・ダグラスなんてハードロックを作らせたら超一流を迎えているのに、という不満があるのだ。主夫業からのリハビリ感があるなどとも、当時批評家に言われたものだ。「真夜中に突っ走れ」はタイトル通りの疾走感とエルトン・ジョンとのヴォーカルの掛け合いもカッコイイ。みなさんも古いレコードを引っ張り出して聴き直してほしい。

＊＊＊

さて、ジョンの話題はここまでにして、アンケートの続きを公開しよう。ここから先は、僕のコメントは当てにならないので気にしないでください。

宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、安室奈美恵 誰が好き?

この質問は、神奈川県40歳男性やら、大阪府46歳女性やら、いろいろ多数からのリクエストがあったアンケートだ。

結果は宇多田ヒカルの過半数54％で圧勝。安室奈美恵が34％弱、浜崎あゆみ12％という結果に。僕はモノを知らない男なので、安室がNHKのオリンピックで流れまくったので圧勝と思っていた。

長州力と藤波辰巳 どっちが好き?

東京都51歳男性からのリクエスト。自慢ではないがプロレスにまったく興味のない人生を歩んできたので藤波さんを知りませんでした。正直に言えば実は長州小力しか知りませんでした。すみません。

でも、周囲の人間にこのアンケートの結果を話したら「ドラゴン・スープレックス」の藤波知らないのかっ! と罵られ、「俺もそれは知ってるゾ、中学の頃から」と反論した。偉大な方だったんですね藤波さん、すみません。

ゴジラとガメラ どっちが好き?

宮城県49歳男性からのリクエスト。シン・ゴジラ見てないんだよなぁ、見たいなぁ、でも個人的にはガメラのが好きなんだよなぁ。家に16年モノのカメも飼ってるし……。

木村拓哉と福山雅治 どっちが好き?

大阪府43歳男性ペンネーム「テリーまん」さんからのリクエスト。どちらも話題性抜群のお二人、意外に差がつきましたね。

以上がリクエストによるアンケート結果でした。

どうよ? 面白かった? 僕は新たな発見に出会えたので、今後もみなさんからのリクエスト、やっていきたいと思います。

さて、次回のアンケートは10月14日（金）18：00スタートを予定しています。キッスのアルバム人気対決です(2016/10/12追記)。ふるってご参加ください。詳しくはマイナビニュース、会員ページをご覧ください。

調査時期: 2016年10月4日～10月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 40歳以上942名(男性713名 女性229名)

調査方法: インターネットログイン式アンケート