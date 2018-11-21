ポケモンは11月21日を「イーブイの日」と定め、「日本記念協会」の認定を受けたことを発表した。「イーブイの日」を記念してTwitter上でのプレゼントキャンペーンや、渋谷でのジャックイベントを開催する。

イーブイの日

「イーブイの日」は、「しんかポケモン」の名を持つイーブイの秘めた魅力と可能性をより多くの人に知ってもらうとともに、その存在を祝福することを目的とした記念日。11月21日を「イー(11)ブイ(21)」と読む語呂合わせから生まれた「イーブイの日」は、もともとイーブイファンによって考案された特別な日。制定にあたっては、これまでイーブイを愛し・応援してきたファンへの感謝の意も込められているとのこと。

また、イーブイを応援する活動を行う「プロジェクトイーブイ」の公式Twitterアカウントでは11月30日まで、「イーブイの日」を祝したプレゼントキャンペーンを開催する。Twitterでハッシュタグ「#イーブイの日」をつけて、イーブイへのお祝いメッセージや思い出、エピソード、写真、イラストなどを投稿することで応募できる。賞品としてNintendo Switchソフト『ポケットモンスター Let's Go! イーブイ』やイーブイのぬいぐるみなどが、抽選で合計最大100名に当たる。

さらに、JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント主催で渋谷ジャックイベントを実施。「イーブイの日」の限定映像を渋谷の街頭ビジョンで放映するとともに、限定デザインのアドトラック2代が渋谷を走行する。

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