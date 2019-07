9月16日に引退する歌手・安室奈美恵さんの軌跡を辿る体感型の展覧会「namie amuro Final Space」が7月~9月、東京、大阪、福岡、沖縄の4会場で開催される。

「namie amuro Final Space」

東京の「TOKYO search for the memory of namie amuro」は7月26日~9月16日、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールで開催。2009年リリースの安室さんの楽曲「Dr.」モチーフにしたアトラクション型の空間で展開する。歌詞に登場する博士(Dr.クロノス)の指示のもと、来場者と一緒に軌跡を辿っていくという新しいタイプの展覧会になるという。









「TOKYO search for the memory of namie amuro」イメージ

撮り下ろしの特別映像を中心に25年の歩みを振り返る内容で、会場では、ファイナルツアー「namie amuro Final Tour2018~Finally~」に登場したビル群の実物セットなどを展示。1996年以降のテレビ番組衣装、「NAMIE AMURO TOUR"GENIUS2000"」からファイナルツアーまでのライブ衣装、 「Hero」「Finally」などミュージックビデオ衣装も公開する。

開館時間は、10時~21時。チケットは、日時指定前売券が税込1,500円、当日券は税込1,800円。

大阪の「OSAKA storage of namie amuro」は、7月14日~29(第一期)、8月11日~9月16日(第二期)に分けて開催。安室さんにまつわる"モノ"が集結した展示で。「Showtime」「Fashionista」などのミュージックビデオの衣装、「namie amuro5Major Domes Tour2012~20th Anniversary Best~」などのライブ衣装も多数展示する。

最後の部屋では「モーメント・ファクトリー」が制作したファイナルツアーのステージ映像と衣装で「CAN YOU CELEBRATE?」のライブ空間を再現する。会場はナレッジキャピタル(グランフロント大阪内)イベントラボ。時間は10時~20時。チケットは、日時指定優先入場券が税込1,300円、当日券が税込1,500円。









「OSAKA storage of namie amuro」イメージ

福岡の「FUKUOKA storage of namie amuro」は、8月12日~9月16日に開催する。大阪同様、安室さんにまつわる"モノ"が集結した展示で、「SWEET19BLUES」「Mint」「JustYou and I」をはじめとしたミュージックビデオの衣装やライブ衣装を展示する。最後の部屋ではファイナルツアーのステージ映像と衣装で「Finally」が歌われたライブ空間を再現する。

会場は、福岡三越・三越ギャラリー。時間は10時~20時。チケットは、日時指定優先入場券が税込1,300円、当日券が税込1,500円。









「FUKUOKA storage of namie amuro」イメージ

沖縄の「OKINAWA homeland of namie amuro」は8月2日~9月16日、沖縄市・プラザハウスショッピングセンター3階で開催。2017年、宜野湾で行われた25周年ライブ「namie amuro25th ANNIVERSARY LIVE in OKINAWA」の衣装や、2012年に開催される予定だった沖縄での20周年ライブの幻の衣装、NHK紅白歌合戦の衣装を展示する。









「OKINAWA homeland of namie amuro」イメージ

そのほか、ファイナルツアーのステージ映像と衣装で「NEVER END」のライブ空間を再現するなど、沖縄ならではのセレクションとなるという。

時間は11時~19時。チケットは、日時指定優先入場券が税込1,300円、当日券が税込1,500円。