ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪府大阪市)は6月30日より、夏のシーズナル・イベント「ユニバーサル・ヘンザップ・サマー」を開催する。7月6日には、「ワンピース・プレミア・サマー」も開始する。

「ユニバーサル・ヘンザップ・サマー」は、「ユニバーサル・サマー・フェスティバル」や「ワンピース・プレミア・サマー」をコンテンツに用意した夏のイベント。

「ユニバーサル・サマー・フェスティバル」は、6月30日~9月2日に実施。今回は、ウォーター・シューターでの水かけバトルなどでびしょ濡れを楽しむ「ウォーター・サプライズ・パレード」のほか、「ミニオン・スノー・ファイト」「セサミストリート・スノー・パーティ」といった雪にまみれて楽しむ新エンターテイメントが登場する。

「ワンピース・プレミア・サマー」は、7月6日~9月30日の期間に登場。アラバスタ編からつながるストーリーを展開するライブショー「ワンピース・プレミアショー」や、ウォーター・シューターで楽しむ「ワンピース・ウォーターバトル」(~9月2日)といったアトラクションを用意する。

「ワンピース・プレミアショー」

「ワンピース・ウォーターバトル」

さらに、フレンチなどを提供する「サンジの海賊レストラン」や「麦わらの一味の宴レストラン」もオープンする。

今回のイベントにあわせてライド・アトラクション「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」や、シアター型ショーアトラクション「プレイング・ウィズ おさるのジョージ」といった2つの常設アトラクションも同時オープンする。

