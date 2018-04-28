先日亡くなったアヴィーチーの死因に関して、本人の家族から自殺を示唆する声明が発表された。

ティム・バーグリングことアヴィーチーは先週20日にわずか28歳の若さでオマーンにて死亡が確認されたが、死因については現在まで明らかにされていなかった。しかし、今回の家族の声明には自殺をほのめかす内容が散見されている。

「2018年4月26日ストックホルム」「親愛なるティムは実存的な問いへの解答を探す、もろい芸術家の魂を持った探索者でした」「精力的に移動し働き、執拗な完ぺき主義者で、それが極度のストレスを引き起こしていました」「ツアーをやめ、人生における幸福と自身が愛する音楽のバランスを取りたかったのです」「存在意義、人生、幸福についての思考でがんじがらめになっていました」「これ以上長く続けることは不可能だったのです」「安楽を見つけたがっていました」「ティムはあの業界でビジネスをするような人間ではなかったのです。ファンを愛してはいるものの脚光を浴びるのは避けようとする繊細な人間でした」「ティム、あなたはこれからも永遠に愛され、そしていない悲しみもまた続きますね」「あなたという人間、そしてあなたの作った音楽が思い出として私たちの中に生き永らえるでしょう」

ヴァラエティ誌によると、同声明は母国語のスウェーデン語で記述されており、原文では自殺に関する示唆はなおのこと明らかだったという。同誌は数日の間に警察による死因についての正式な発表があるだろうとしている。

