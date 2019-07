BACON(べーこん)は4月20日~5月13日、5月18日公開の映画「ピーターラビット」のコラボブースを併設したうさぎの合同写真&物販展「うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ」を、「静岡パルコ」(静岡県静岡市)にて開催する。

同展では、見ているだけで癒やされるうさぎの作品をベースとした、出展作家のしんぼる的なうさぎ作品を展示。そのほか、「ピーターラビット」のコラボブースをはじめとした「静岡パルコ」限定企画も多数用意する。

アーティストは、トータルSNSフォロワー数100万人超えの「モキュ様(Tomoko Imai)」、米国の「Shorty Awards 2017」Animal部門へとノミネートされた「mumitan」のほか、「skog marknad」「のの」や「ふわり。」、「さらりん」など21組が参加予定となっている。

「Time is Bunny」の作品

「ピーターラビット」のコラボブースでは、映画のワンシーンを切り取った写真を展示する。トータルSNSフォロワー数は100万人超えで"うさぎ界の神"的存在の「モキュ様」と、「ぷいぷい」は、同作の宣伝部長を務めており、会場にはピーターラビットの特徴でもある青のジャケットを着た「モキュ様」「ぷいぷい」が展示されている。

会場では、その青いジャケットを着た「モキュ様」「ぷいぷい」を探し出し、撮影するミニゲームも実施。撮影に成功した先着10人には鑑賞券をプレゼントする。鑑賞券配布終了後は、毎日先着数量限定でピーターラビットのオリジナルステッカーをプレゼントするという。

青いジャケットを着たうさぎを探すゲームも

また、会場内では「マスキングテープ」(税別850円)や「そら豆うさぎ」(税別900円)、「枝豆うさぎ」(税別900円)などといった同展でしか買えない公式限定グッズも販売する。

公式限定グッズ一例

そのほかにも、人気作家との交流やフォトスポットの設置、オリジナルポストカードがもらえる週替りのミニゲームなど限定企画も予定している、

開催時間は10時~20時、入場料は税込500円(3歳未満は無料)。

うさぎの合同写真&物販展「うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ」

(C)うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ / mumitan

(C)うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ / Time is Bunny

(C)うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ / Tomoko Imai

(C)うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ / usagraph

(C)うさぎしんぼる展 in 静岡パルコ / mapi.ponyo.porun