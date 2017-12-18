テレビ東京系ドラマシリーズ『三匹のおっさん』最新作、『三匹のおっさんスペシャル』(2018年1月2日21:00～)の場面写真が18日、公開された。

三根梓

同作は作家・有川浩の人気小説シリーズを映像化し、パート3まで放送された。かつて悪ガキだった清一(北大路欣也)、重雄(泉谷しげる)、則夫(志賀廣太郎)の3人が、定年退職後にご近所内の悪を成敗していく。スペシャルでは、重雄が商店街の福引で「日光の旅」を当て日光江戸村を訪れた3人が、映画ロケをするスター女優のバッグを盗もうとした犯人を捕まえたことから、町の映画館「ひかり座」の存続をめぐる騒動に巻き込まれていく。

今回公開されたのは、三根梓演じる、ノリ(志賀)の娘・早苗の白無垢姿。早苗は男手ひとつで育ててくれたノリを支え、子供のころから家事をこなす娘で、2014 年のシーズ ン1ではまだ高校生だった。シーズン2ではキヨ(北大路)の孫・清田祐希(大野拓朗)と恋人同士にステップアップした。いよいよ社会人となる2人だが、早苗の白無垢姿は一体誰のためのものなのか、相手はまだ明かされていない。

さらに福引で当たった日光旅行では、日光江戸村でかわいらしい武家娘姿を披露。三根は「白無垢はやっぱりウェディングドレスと同じくらい憧れがあるので、純粋に着られて嬉しくて、浮かれて写真もたくさん撮ってもらいました」と撮影を振り返る。「日光江戸村では武家娘の衣装も着させてもらえて、すごく楽しかったです。撮影の合間に武家娘姿で日光江戸村をぶらぶらしていたのですが、衣装もセットも本 格的で本当にタイムスリップしたようでした」と撮影を満喫したようだった。