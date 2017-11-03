2018年1月より放送開始予定のTVアニメ『サンリオ男子』だが、コンテンツの2周年とアニメの放送を記念して、2017年12月17日(日)に、サンリオピューロランドにてイベントを開催することが決定した。

サンリオ男子5人を演じる江口拓也(長谷川康太役)、斉藤壮馬(水野祐役)、大須賀純(吉野俊介役)、花倉洸幸(西宮諒役)、内田雄馬(源誠一郎役)に加え、サンリオキャラクターのハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、シナモロール、ポムポムプリンが出演する予定。

サンリオ男子は今年3月12日にも同出演者にてピューロランドでのイベントを行っており、キャラクターによる可愛いダンスや、キャラクターとキャストが協力して熱い戦いを繰り広げたゲームなどで、大きな盛り上がりを見せた。

「サンリオ男子」2周年＆TVアニメ放送直前記念イベントinサンリオピューロランドPV





今回のイベントはCute Stage(13:30開場/14:00開演)とSweet Stage(17:30開場/18:00開演)の2公演で、それぞれ少し内容が異なり、Sweet Stageはインターネットでの一部生中継も予定されている。

■「サンリオ男子」2周年＆TVアニメ放送直前記念イベントinサンリオピューロランド - 開催概要

【開催日時】2017年12月17日(日)

＜Cute Stage＞13:30開場 / 14:00開演

＜Sweet Stage＞17:30開場 / 18:00開演

【場所】サンリオピューロランド エンターテイメントホール

【出演】

＜キャスト＞江口拓也(長谷川康太 役)、斉藤壮馬(水野祐 役)、大須賀純(吉野俊介 役)、花倉洸幸(西宮諒 役)、内田雄馬(源誠一郎 役)

＜キャラクター＞ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、シナモロール、ポムポムプリン

※出演キャスト・キャラクターは予告なく変更になる場合がある。

【チケット価格】5,800円(税込)

※サンリオピューロランドパスポート込(3,800円)

※全席指定席／大人・子供共通。

※サンリオピューロランドには開館時間から入場できる。

チケットの販売方法など、各詳細はアニメ公式サイトにて。 (C)1976,1988,1993,1996,2001,2015,2017 SANRIO CO.,LTD. 聖川高校ＰＴＡ