女優のアンジェリーナ・ジョリー(42)と俳優ブラッド・ピット(53)がよりを戻したと言われている。昨年9月に離婚を申請した2人だが、報道によると、たくさんの涙を流した感情的な議論を重ねた結果、一緒に新たなスタートを切る決意をしたという。

アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピット(C)BANG Media International

2人の伝記本の著者イアン・ハルペリンはメール・オン・サンデーに、このように打ち明けた。「ブラッドが最初の一歩を踏み出したようですが、その後お互いの腕に崩れ落ちたようです」「たくさんの涙を流し、すべてをさらけ出しました。2人きりの空間で本音で話したのです」「その瞬間、2人は新たなスタートを切る事を決意したようです。キリストが降臨したかのような、2人の関係の新たな章が始まったのです」

ブラッドが飛行機内で16歳になる長男に対してののしりの言葉を浴びせたとされる一件以降、2人が復縁することは絶対にないと思っていた友人家族らは、このニュースに驚きを隠せないようで、イアンはこのように続けた。「アンジェリーナはあのプライベート機での出来事に激怒していました。その事について全てブラッドにぶつけたようです」「あの件が大きなわだかまりとなっていたんです。2人の友人や家族など周囲にいる人は誰も復縁なんて信じることができないのも無理ありません」

しかし、アンジェリーナとブラッドは、離れるよりも一緒にいることが自分をより幸せにすることに気づいたようだ。「2人とも一緒にいるほうが幸せなことに気づいたのです。わだかまりが消えたら、物事が改善し始めたんです」「今2人はとても前向きですよ」「2人は一緒に住むことはできませんが、離れることもできないのです。例の機内での出来事以降、自身に努力を重ねてきているのです。未だ相思相愛ですよ」

ただ、これで離婚を取りやめることになるわけではないようで、イアンは「2人とも離婚が最悪の事態とは考えていません」「ただの紙切れですし、離婚が認められたら、今度はまっさらな紙の上でまた新たな人生が出発すると考えているのです」と明かした。

