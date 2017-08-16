俳優のトム・クルーズ(55)が『ミッション：インポッシブル6』の撮影中に負った怪我は「全治数か月を要する」と言われている。

トム・クルーズ(C)BANG Media International

トムがIMFのエージェント、イーサン・ハントを演じる人気シリーズ最新作の先週末に行われた撮影中、ビルからビルへと飛び移るスタントをしていた際に負傷したことが伝えられていたが、トムは足首の2箇所を骨折したとみられており、その完治まで製作が4カ月間も中断になるという。

ある関係者はザ・サン紙に「怪我は最初に思ったよりもひどいものでした。トムは重傷を負ったので、完治まで数カ月間を必要とするでしょう」「トムはこの映画の大スターですから、全てに関与しているんです。重役たちは撮影を延期する以外選択肢がありません」と話している。

トムの負傷のニュースを一番に伝えたTMZの動画では、トムがビルからビルへ飛び移ろうとして着地に失敗し、体の片側を打ち付ける様子が映されていた。命綱を着用していたトムはなんとかビルの屋上に上ることができたものの足を引きずっており、撮影スタッフに救助を求めていた。その後トムはもともとジャンプをした足場に戻り、スタッフと共に歩き去る姿が収められている。

(C)BANG Media International