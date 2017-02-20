ジョージ・クルーニーと妻のアマル(C)BANG Media International

俳優のジョージ・クルーニー(55)の母ニーナが、息子夫妻に男の子と女の子の双子が誕生予定であることを認めた。

先週親しい友人を通して妻アマル(39)との間に双子が6月に生まれる予定であることを発表していたジョージだが、今回ジョージの母ニーナが子供の性別が男の子と女の子であることをヴォーグ誌に伝えた。「男女一人ずつよ! 男の子と女の子! 私はそう伝えられたわよ」

ジョージの姉アデリアには娘と息子がおり、ニーナと夫ニックにはすでに孫が2人いるが、ニーナは「なんて素晴らしいことなんでしょう! 私と夫はとてもワクワクしているわ」と、ジョージとアマルにとって初めての子供となる新たな孫の誕生をとても楽しみにしている様子。また、ジョージとアマルが一緒に妊娠の報告をするためにニーナとニックの下を訪れていたことも明かした。

その一方である関係者は以前、ジョージは新しい家族の誕生を楽しみにしているが、その反面不安も感じているようだと語っていた。「ジョージは楽しみにしている一方で不安もあるようですね。子供が生まれてくることについてはワクワクしているのですが、親になるということへの不安を感じているようです」「アマルは間違いなく素晴らしい母親になると思いますよ。賢くて、愛にあふれていて、面白くて、スマートで、思いやりの心を持った女性ですからね」

