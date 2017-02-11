マット・デイモン(C)BANG Media International

俳優のマット・デイモンが、友人であるジョージ・クルーニーの妻アマルが6月に双子を出産予定だと聞いて、感激のあまり涙しそうになったそうだ。マットは昨年秋、妊娠8週目に突入した際に明かされたという。

その当時の様子についてマットは、『エンターテイメント・トゥナイト・カナダ』に対してこう話している。「去年の秋にジョージと仕事をしていた時に、現場の端っこに連れ出されて聞かされたんだ。泣きそうになっちゃったよ。彼を思ってとにかく幸せな気分だったんだ。それで『今、妊娠してどれくらい?』って聞いたら彼が『8週』って言ってたよ」

ただ、妻ルシアナ・ボロッソとの間に4人の娘を持つマットは、安定期に入る前にそのニュースを自分に伝えたことでジョージを叱ったそうだ。「僕は『何考えてんだよ? 他の誰にも言うなよ! 誰にも言うんじゃない! 12週間のルールってもんを知らないのか?』って言ったんだけど、もちろん彼がそんなものを知るわけもなく、『とにかく黙ってろ』って感じになったんだ。それで4週間後にジョージに『俺たちの関係は大丈夫だよな?』って聞いたら(ジョージが)『大丈夫だよ』って言ったんだ」

マットはそんなジョージがアマルという相手を見つけられたことがとても幸運だったと感じているそうで、2人が良い親になるだろうと話した。「まぁ、だから僕は彼を思って大感激しているよ。彼は素晴らしい人を手に入れたよ。全ての意味でね。彼女は素晴らしい女性だからね。2人は最高の親になるさ。子供は幸せ者だね」

ジョージとアマルはまだこのおめでたのニュースを正式発表していないものの、複数の友人を通じて双子が誕生予定であるという噂を認めている。

(C)BANG Media International