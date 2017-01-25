第89回アカデミー賞のノミネーションが24日に発表され、『ラ・ラ・ランド』が最多14ノミネートを果たした。『イヴの総て』(1950)、『タイタニック』(1997)と並んでアカデミー賞史上最多となる。
『ラ・ラ・ランド』は、作品賞をはじめ、ライアン・ゴズリングとエマ・ストーンがそれぞれ主演男優・女優賞の候補に挙がっているほか、デイミアン・チャゼルの監督賞、そして、脚本賞、撮影賞、編集賞、美術賞、衣装デザイン賞、作曲賞、主題歌賞(2曲)、音響編集賞、録音賞にノミネート。主題歌賞では「オーディション（ザ・フールズ・フー・ドリーム）」と「シティ・オブ・スターズ」の2曲が候補に挙がっている。
最高賞となる作品賞にはほかに、『メッセージ』『フェンス』『LION/ライオン ～25年目のただいま～』『マンチェスター・バイ・ザ・シー』『ムーンライト』がノミネートされた。
『ムーンライト』は、ナオミ・ハリスの助演女優賞やマハーシャラ・アリの助演男優賞など、ほかにも7部門で候補に挙がっている。そして、『ムーンライト』と並んで8ノミネートを受けた『メッセージ』は、ドゥニ・ヴィルヌーヴが監督賞の候補にも挙がっており、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』『LION/ライオン ～25年目のただいま～』が6部門と続いている。
『マンチェスター・バイ・ザ・シー』からはケイシー・アフレックが主演男優賞にノミネートされており、ライアンのほか、『ハクソー・リッジ』のアンドリュー・ガーフィールド、『はじまりへの旅』のヴィゴ・モーテンセン、『フェンス』のデンゼル・ワシントンとその栄冠をかけて戦う。
一方で、主演女優賞には3部門での候補に挙がっている『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』のナタリー・ポートマン、メリル・ストリープ、イザベル・ユペール、ルース・ネッガがエマとオスカー像を巡って競うことになる。
長編アニメーション賞には、スタジオジブリの『レッドタートル ある島の物語』が候補入り。ディズニーの『ズートピア』や『モアナと伝説の海』などと争う。なお、『君の名は。』はノミネートを逃した。
第89回アカデミー賞式典は来月26日にハリウッド&ハイランドセンター内のドルビー・シアターで開かれる。
第89回アカデミー賞ノミネート(一部抜粋)
■作品賞
『メッセージ』
『フェンス』
『ハックソー・リッジ』
『最後の追跡』
『ヒドゥン・フィギュアズ』
『ラ・ラ・ランド』
『LION/ライオン ～25年目のただいま～』
『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
『ムーンライト』
■監督賞
ドゥニ・ヴィルヌーヴ『メッセージ』
メル・ギブソン『ハックソー・リッジ』
デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』
ケネス・ロナーガン『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
バリー・ジェンキンス『ムーンライト』
■主演男優賞
ケイシー・アフレック『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
アンドリュー・ガーフィールド『ハックソー・リッジ』
ライアン・ゴズリング『ラ・ラ・ランド』
ヴィゴ・モーテンセン『はじまりへの旅』
デンゼル・ワシントン『フェンス』
■主演女優賞
イザベル・ユペール『エル』
ルース・ネッガ『ラビング 愛という名前のふたり』
ナタリー・ポートマン『ジャッキー／ファーストレディ 最後の使命』
エマ・ストーン『ラ・ラ・ランド』
メリル・ストリープ『マダム・フローレンス！ 夢見るふたり』
■助演男優賞
マハーシャラ・アリ『ムーンライト』
ジェフ・ブリッジス『最後の追跡』
ルーカス・ヘッジズ『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
デーヴ・パテール『LION/ライオン ～25年目のただいま～』
マイケル・シャノン『ノクターナル・アニマルズ』
■助演女優賞
ヴィオラ・デイヴィス『フェンス』
ナオミ・ハリス『ムーンライト』
ニコール・キッドマン『LION/ライオン ～25年目のただいま～』
オクタヴィア・スペンサー『ヒドゥン・フィギュアズ』
ミシェル・ウィリアムズ『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
■長編アニメーション賞
『クボ・アンド・ザ・ツー・ストリングス』
『モアナと伝説の海』
『マイ・ライフ・アズ・ア・ズッキーニ』
『レッドタートル ある島の物語』
『ズートピア』
■撮影賞
『メッセージ』
『ラ・ラ・ランド』
『LION/ライオン ～25年目のただいま～』
『ムーンライト』
『沈黙 -サイレンス-』
■作曲賞
ミカ・レビ『ジャッキー ファーストレディ 最後の使命』
ジャスティン・ハーウィッツ『ラ・ラ・ランド』
ダスティン・オハローラン、ハウシュカ『LION/ライオン ～25年目のただいま～』
ニコラス・ブリテル『ムーンライト』
トーマス・ニューマン『パッセンジャー』
