あす11日にディズニーパーク初のマーベル作品のアトラクション「アイアンマン・エクスペリエンス」が誕生する香港ディズニーランド・リゾート(香港・ランタオ島)は、キャラクターとのグリーティングが充実。また、開園前には毎日、メインゲートにミッキーとミニーがあいさつに来てくれるので、朝から2ショット写真を撮ることができる。

ミッキーとミニーは、開園前にビークルに乗ってメインゲートに登場し、ビークルから降りて開園を待つゲストに手を振ってあいさつ。ミッキー花壇を背景にした2ショット写真も狙える。なお、特別ゲスト1組がミッキー&ミニーと記念撮影できる。

また、ミッキーとミニーは日中、メインストリートUSAのガゼボでグリーティングを実施。そのほか、メインストリートUSAの至る所で、ドナルドとデイジー、チップとデールなどのグリーティングを随時開催しており、さらに、昨夏にはダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニに会える屋内のグリーティングスポットも誕生した。ダッフィーたち3人のうち2人と会え、その組み合わせは日により異なる。

そのほか、トゥモローランドでは、昨年6月より『スター・ウォーズ』のチューバッカとR2-D2に会えるグリーティング施設「スター・ウォーズ:コマンド・ポスト」がオープン。 さらに、今回の「アイアンマン・エクスペリエンス」誕生に合わせて、アイアンマンと会える新グリーティング施設「アイアンマン・テック・ショーケース」もオープンする。

ビークルに乗って登場 花壇の前で手を振る2人 グリーティングでの2ショット

As to Disney artwork,logos and properties:(C)Disney 協力:ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル