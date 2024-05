香港ディズニーランド・リゾート(香港・ランタオ島)に1月11日にオープンするグリーティング施設「アイアンマン・テック・ショーケース」が9日、プレス向けにお披露目された。

香港ディズニーランド・リゾートでは、ディズニーパーク初のマーベル作品のアトラクション「アイアンマン・エクスペリエンス」が1月11日に誕生。同時に、アイアンマンと会える「アイアンマン・テック・ショーケース」もオープンする。

このたび、ひと足早く「アイアンマン・テック・ショーケース」を体験。この施設は、通常のグリーティングのようにアイアンマンが待機していて写真撮影して終了というのではなく、ショーのような展開の中でアイアンマンと会える。

ゲストはまず、人工知能J.A.R.V.I.S.のグリーティングを受け、セキュリティーチェックを通ってテック・ショーケースへ。ショーケースでは、スターク・インダストリーの代表がアイアンマン・チェスト・アーマーをはじめ、戦闘用手袋、ブーツなどアイアンマン・テクノロジーのさまざまなパーツの秘密について教えてくれ、アイアンマン・テック・ショーケースのためにデザインされた最新スーツも見られる。

代表の説明がひと段落したところで、ついにアイアンマンが登場! 動力源である胸のアーク・リアクター、そして目と手のひらも光を放ち、劇中のように強烈なビームが繰り出されるのではないかという感覚に。もちろん、一緒に記念撮影することができ、アイアンマンと英語で会話も楽しめる。

アトラクションとグリーティング施設のほか、すでにアイアンマンのグッズがそろう「エクスポ・ショップ」が先行オープン。アイアンマンをテーマにしたフードも多数登場する。

スターク・インダストリー代表 アイアンマンが登場! 代表とのトークも

