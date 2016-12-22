マーゴット・ロビーのインスタグラムより(C)BANG Media International

女優のマーゴット・ロビー(26)が結婚したことを発表した。マーゴットは、自身のインスタグラムにダイヤモンドの指輪を薬指につけた写真を投稿し、3年間に渡って交際してきたトム・アッカーリーと結婚したことをファンに報告した。

2人は今年夏に婚約したと言われているが、一切の沈黙を貫いていた。News.com.auによると、2人はオーストラリアのバイロンベイ近くのクーラベルで50人ほどの招待客とともに結婚式を行ったという。16時から始まったその式は23時まで続いたそうだ。参列者の中には、マーゴットの兄と姉、弟たちも含まれていたが、マーゴットは父ダグと絶縁状態にあるため、母サリーが介添人を務めたのではないかと言われている。

マーゴットとトムは2人の結婚式を極秘にしたかったようで、ゴールドコーストからバイロンベイ間のさまざま場所で招待客と待ち合わせし、バスで結婚式の会場まで向かうようにしたのだという。さらに、SNSなどへの投稿を避けるため、招待客らには携帯電話やカメラを預けることが求められていたようだ。

マーゴットが先週、「オーストラリアに『誓います』って言うの」と英語で書かれたTシャツを着てオーストラリアの空港に到着する姿が目撃されていた。

マーゴットと映画監督のトムは、映画『フランス組曲』の撮影現場で知り合い、現在はロンドンに暮らしている。今年に入り、あるインタビューの中でマーゴットはトムと子供をいつか持ちたいと話しており、時が来たら母国オーストラリアで再び暮らすことも考えていると語っていた。

