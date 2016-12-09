カワダは、ナノブロックの『ポケットモンスター』シリーズの特別プレゼントなどがもらえる「ポケナノつくろう!」キャンペーンをスタートした。期間は2017年3月31日まで。

キャンペーン対象商品

このキャンペーンでは、「ポケナノ」をキーワードとし、オリジナル動画の配信やSNS投稿企画などを展開。ナノブロックを作る楽しさや『ポケモン』シリーズのラインナップを紹介する特設ウェブサイトも公開しており、参加型コンテンツとして、抽選で1,000名に特別プレゼントが当たる「ポケナノシルエットクイズキャンペーン」を実施。また、写真投稿アプリ・インスタグラムで投稿された同シリーズの写真も公開している。

さらに、キャンペーン期間中、シリーズ18種(ピカチュウ、ヒトカゲ、フシギダネ、ゼニガメ、イーブイ、ミュウツー、ゲンガー、リザードン、ラプラス、キャタピー&モンスターボール、カイリュー、カビゴン、カモネギ、フシギバナ、カメックス、シャワーズ、サンダース、ブースター)の購入者を対象として、バーコード6枚で1口応募できるプレゼント企画を開催。抽選で100名に、シリーズ18種を飾ることのできるディスプレイケースが贈られる。

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