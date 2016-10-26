2017年4月発売予定「ARTFX J ハルカ with ミズゴロウ」(9,180円/税込)

2016年で20周年を迎えるRPGゲームシリーズ『ポケットモンスター』が原作のTVアニメ『アドバンスジェネレーション』のヒロイン「ハルカ」が「ARTFX J」で2017年4月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は9,180円(税込)。

「ARTFX J ハルカ with ミズゴロウ」は、『ポケットモンスター』のイラストを数多く手がけたありがひとし氏が描きおろしたイラストを元にフィギュア化。手足を大きく伸ばしたポーズでハルカの持つ快活さを表現、ツートーンのリボンや腰のバッグ、スニーカーといった特徴的なデザインの衣装も再現している。また、1/8スケールのミズゴロウも付属。さらに、第3弾として「セレナ with フォッコ」が発売される予定となっている。

商品価格は9,180円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は、2017年4月を予定している。なお、コトブキヤショップ(秋葉原館、大阪日本橋、オンラインショップ)購入特典として「ありがひとし氏イラスト色紙」がプレゼントされる(なくなり次第終了)。

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