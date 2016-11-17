マイリー・サイラスの妹ノア・サイラス(C)BANG Media International

マイリー・サイラスの16歳の妹ノア・サイラスが歌手デビューを果たした。ノアは、ロンドンを拠点に活動するシンガー兼歌手ラブリンスをフィーチャリングしたソロデビューシングル「メイク・ミー(クライ)」をリリースした。

このシングルをツイッターでシェアしたノアは「ついにみんなとこのことをシェアできるのがうれしいわ。私の新曲『メイク・ミー(クライ)feat.ラブリンス』が発売中よ!」とその興奮を明かしている。

ノアは以前、ユニバーサル・ミュージック・グループとレコード契約を交わしたという噂が立っており、母トリッシュもインスタグラムで同レーベルのアドレスにタグをつけていたことから歌手デビューの可能性が高まっているとみられていた。

ノアは同レコード会社とデビューアルバムのリリースに向けて25万ドル(約2,700万円)、作曲に10万ドル(約1,100万円)相当の契約を交わしたとTMZは以前に報じていた。そして同サイトによれば、デビューアルバムが成功した場合、2枚目の発表前に150万ドル(約1億6,400万円)を手にすることになっているという。

そんな期待が寄せられているノアは2009年、ジョナス・ブラザーズを兄に持つフランキー・ジョナスと共に『崖の上のポニョ』のテーマ曲を歌っていた。

