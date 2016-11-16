テイラー・スウィフト(C)BANG Media International

テキサスでテイラー・スウィフトにつきまとっていたとされる男が逮捕された。

フランク・アンドリュー・フーバー容疑者(39)は先週、テイラーの保持している接近禁止令に背き、10月22日にテキサス州オースティンにあるF1のコースから空港までテイラーの乗った車を追いかけたとして警察に拘留された。

TMZによれば、テイラーがフーバーに対して500フィート(約152メートル)以内に接近することを禁じる保護令を保有しているにも関わらず、フーバーはテイラーの乗った車の25フィート(約7.6メートル)から50フィート(約15メートル)ほどまで近づき、テイラーの警備スタッフに写真の撮影を求めたほか、「テイラーの行く所ならどこへでもついて行く」と発言したという。

フーバーは過去数カ月に渡ってテイラーの父スコットに対して数々のメールを送りつけていると言われており、その中には「彼女がいないのであれば、僕はこの地球を永遠に孤独に歩き回り、彼女は傷つけられる恋愛ばかりを経験することになるだろう」などと書かれたものもあったようだ。また、E!ニュースは「神がスウィフト家全員を抹殺すれば、問題はなくなることだろう」という脅迫的メッセージも含まれていたと報じている。

フーバーは現在、10万ドル(約1,100万円)の保釈金で身柄を拘束されている。

(C)BANG Media International