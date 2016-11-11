『マリアンヌ』のプレミアに登場したブラッド・ピット(C)BANG Media International

離婚騒動の渦中にいる俳優のブラッド・ピットが9日、ロサンゼルスで行われた新作『マリアンヌ』のプレミアに登場し、ファンの応援に感謝の意を表した。

9月に妻アンジェリーナ・ジョリーと破局して以来初となるレッドカーペットに、共演者のマリオン・コティヤールと共に姿を現したブラッドは、ファンへサインすることに十分な時間を取り、その親切心に対して感謝の意を表したようだ。ブラッドはE!ニュースに対し、「すごくうれしいよ、みんなすごく優しいんだ」「こんなに応援されるなんて本当にありがたいよね」とコメントした。

ブラッドは8日、自身の製作会社プランBがプロデュースした新作映画『ムーンライト』のプライベート試写会に、友人であるジュリア・ロバーツと共に出席し、離婚騒動以来初めて公の場に姿を見せていた。

そんなブラッドは同日、プライベート機の中でアルコールの影響下、15歳の息子マドックスに暴行を働いたとされる件で、DCFS(児童家庭支援組織「デパートメント・オブ・チルドレン・アンド・ファミリー・サービス」)の8週間にわたる調査の結果、その疑いが晴らされたことが明らかになっていた。

