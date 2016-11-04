テイラー・スウィフト(C)BANG Media International

テイラー・スウィフトが、フォーブス誌による最も稼いだ女性ミュージシャンのランキングで1位に輝いた。テイラーの収入は1億7,000万ドル(約175億円)となり、2位のアデルの収入8,050万ドル(約82億円)に2倍以上の差をつけて断トツの1位となった。

テイラーの収入の多くは、北米だけで2億ドル(約205億円)の収益をあげ計2億5,000万ドル(約257億円)の興行収入を記録した「1989」ツアーによるもので、そのほかはケッズ、ダイエット・コーラ、アップルへの広告出演、アルバム300万枚相当の楽曲売り上げから収入を得たようだ。

エンターテイメントを専門とするロリ・ランデュー弁護士は、テイラーの巨額収入の背景について「テイラーは時間をかけてファンの基盤を築いてきました。そのファンの基盤がさまざまなマーケットセグメントにまたいでいるのです。若者、中高年、その間の層にもアピールすることができますので、テイラーと一緒に仕事をしたいコンサートのプロモーターやブランドにとってテイラーは重宝されるのです」と同誌に分析する。

テイラーの収入が主にツアーによるものに対し、2位のアデルはアルバムセールスが主な収入源となっているようだ。アルバム『25』は2015年のベストセラーアルバムとなっている。3位には北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアを回ったツアー興行収入が決め手となり7,650万ドル(約79億円)でマドンナがランクインした。

続いて、音楽活動のみならずファッション業界でも最近活躍が目覚しいリアーナが、ディオール、プーマ、サムスン、スタンスとの契約やアルバム『アンチ』のヒットやツアーから収入を得て7500万ドル（約77億円）で4位となった。

5位はビヨンセで、今年アルバム『レモネード』の売り上げが功を奏し5,400万ドル(約56億円)となったが、ワールドツアー「フォーメーション」の興行収入が今年のランキングの対象に数えられなかったため、来年は順位が上がるとみられている。

ラスベガスの長期公演を敢行しているジェニファー・ロペス、ブリトニー・スピアーズ、セリーヌ・ディオンの3人は、それぞれ3,950万ドル(約41億円)、3,050万ドル(約31億円)、2,700万ドル(約28億円)の収入を得た。

2016年度フォーブス誌による最も稼ぐ女性ミュージシャン トップ10

1. テイラー・スウィフト 1億7,000万ドル(約175億円)

2. アデル8,050万ドル(約82億円)

3. マドンナ 7,650万ドル(約79億円)

4. リアーナ 7,500万ドル(約77億円)

5. ビヨンセ 5,400万ドル(約56億円)

6. ケイティ・ペリー 4,100万ドル(約42億円)

7. ジェニファー・ロペス 3,950万ドル(約41億円)

8. ブリトニー・スピアーズ3,050万ドル(約31億円)

9. シャナイア・トゥエイン2,750万ドル(約28億3,000万円)

10. セリーヌ・ディオン2,700万ドル(約28億円)

