テイラー・スウィフト(C)BANG Media International

米フォーブス誌が選ぶ2016年の所得番付で、昨年1億7,000万ドル(約176億円)を稼いだテイラー・スウィフト(26)が見事1位を獲得した。

「1989」ツアーの興行収入やダイエット・コーラ、ケッズ、アップル社とのスポンサーシップ契約などが功を奏した昨年の年収は、一昨年の収入8,000万ドル(約83億円)と比べると2倍以上の伸びを見せた。今年テイラーはGluモバイル社と新作ゲームの契約を結んでいることから、これからも収入が伸び続けることが予想される。

そして、5月に破局したテイラーと破局したカルヴィン・ハリスは、6,300万ドル(約65億円)で21位にランクインしており、もし2人の関係が続いていれば、最も稼いだカップル100組のランキングで1位に踊りでただろうとフォーブス誌は伝えている。

その他の世界で最も稼ぐセレブリティのランキングの順位は、テイラーの次に1億1,000万ドル(約114億円)でワン・ダイレクションが2位で追い、ケヴィン・ハートが8,750万ドル(約90億円)で6位、ハワード・スタンが8,500万ドル(約88億円)で7位と続いた。アデルは8,050万ドル(約84億円)で9位とトップ10入りを果たしている。

(C)BANG Media International