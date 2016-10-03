ミランダ・カー(C)BANG Media International

スナップチャット創立者のエヴァン・シュピーゲル氏と婚約中のミランダ・カー(33)は、もう1人子供を産む可能性にも前向きだそうだ。元夫オーランド・ブルームとの間に5歳の息子フリン君を持つミランダは、第2子出産の可能性も捨てていないのだという。

デイリー・テレグラフ紙のインタビューでミランダは「私は子供は1人だけでもとても満足しているわ。でももっと持つという可能性にももちろん前向きよ」「フリンはよく『友達は兄弟や姉妹がいるんだけど、僕もいつか弟か妹ができるかな?』って言うから、私は『もしかしたらね』って言っているわ」と話した。

ミランダは、自身の「現代風の家族」という形態について以前こう語っていた。「(オーランドと破局した時)フリンは2歳だったから、(離婚という)決断を下すのは難しかったわ。でも私たちにとって息子が一番大切だから、愛情から行動を起こすべきなのよ。親切心を持ってね」「私たちは恋人をフリンに紹介する前に少なくとも半年は付き合って、良い相手だと感じてからって決めたの」「エヴァンは25歳だけど、50歳みたいな振る舞いなのよ。パーティーとかに行かないしね。彼は仕事から直帰するの。それで私たちは出掛けないのよ。家でディナーをして早く寝るほうがいいの」

