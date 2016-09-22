アンジェリーナ・ジョリー(左)とブラッド・ピット(C)BANG Media International

ブラッド・ピットが、アンジェリーナ・ジョリーとの離婚についてコメントを発表した。

19日、和解できない不和を理由に2年間の結婚生活に終止符を打つべくアンジェリーナが離婚届を提出した件について、ブラッドは声明文の中で「離婚についてはとても悲しいですが、一番の心配は子供たちの健康と幸せです」とつづった。

2年間の結婚生活の離婚原因については、ブラッドの子育てにアンジェリーナがとても不満を持ったことであったとの報道も出ている。ある関係者はピープル誌に「ブラッドはいつも厳しい父親でした。子どもたちにはルールを守らせたいと思っていたようですね」「ブラッドは時々イライラして子供たちに大きな声を上げることもありました。一方でアンジェリーナは子供たちに対していつももっとリラックスした態度だったので、声を荒らげることなんてありませんでした」とコメントしている。

また、アンジェリーナの長年のマネージャーであるゲイヤー・コシンスキーによると、アンジェリーナは子供たちにとって最善であると考え離婚を決意したと話しており、弁護士のロバート・オファーもアンジェリーナの決断は家族のことを思ってのことだった説明し、本人からコメントを出すことはないと語っている。

(C)BANG Media International