スヌープ・ドッグ(C)BANG Media International

5日に行われたスヌープ・ドッグとウィズ・カリファのコンサートで柵が倒れ、約42名が負傷したとみられている。

「メリー・ジェーン・プレゼンツ・スヌープ・ドッグ＆ウィズ・カリファ：ザ・ハイ・ロード・ツアー」の一環で、米ニュージャージー州BB&Tパヴィリオンにて2人がパフォーマンスを行っていた際、最前列の柵が倒れ、観客たちが一段下のコンクリートの床部分に転落する事態となった。その落下距離は10メートルになるともいわれている。

事故が起こった瞬間をとらえた動画がネット上に流れており、その動画には柵が倒れると観客たちが重なりながら前の溝に落ちていく姿が見て取れる。

その悲運の事故は現地時間の22時30分頃、スヌープとウィズが観客に立つよう呼びかけた際に起こったといい、NBC10フィラデルフィアによれば、第2部にさしかかり2人がステージに登場したことでファンが興奮して柵に押し寄せたために起こったとしている。

カムデン・カウンティ・メトロ・ポリスの代理人が、10人から15人がこの事故で負傷しているとしている一方で、CNNによれば42人が近くの病院に運ばれたと報じている。

事故後にコンサートの再開の可能性もあることからファンたちは待機するように伝えられたが、ことの重大さを考慮して、コンサートの再開はしないことが決定。会場の外ではその事故で負傷した観客たちを治療する緊急処置のエリアが設けられた。

(C)BANG Media International