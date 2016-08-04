歌手のジャスティン・ビーバー(C)BANG Media International

カナダ出身の歌手ジャスティン・ビーバーの熱狂的ファンが、ジャスティンに会おうと12時間も自宅外で出待ちをしていたことで警察に通報された。

先月に29日にジャスティンがロサンゼルスの自宅に帰宅したところ、18歳になったばかりの女性ファンが誕生日の記念にジャスティンと写真を撮ろうとしてその場を離れようとしないとして、警備チームが警察に通報していたところだったとTMZは報じている。

駆け付けた警察官がその女性と話をしたものの、公共の道路にいるだけのため法を犯しているわけでもなく、どうすることもできない状態となったが、ジャスティン自らがその女性と話をしに行き、自身がもうファンとは写真を撮らないことにしていると説明すると、会えただけで大喜びしたその女性はおとなしく帰って行ったという。

ジャスティンは今年5月、今後一切ファンとは写真を撮らないとインスタグラムで宣言。「どこかで僕を見かけても、僕はもう一緒に写真を撮らないってことを知っておいてね。人が僕にあいさつをしないどころか人間として認識さえもしないところまで来てしまっているから、僕が動物園の動物かのように感じさせられるよ。僕は自分の正気を保っていたいからさ。みんなががっかりすることはわかっているけど、僕がやってあげなきゃいけない義務はないからね。それに『でもあなたのアルバム買ったのに』っていう人たちには、そのアルバムを持っているわけだし、アルバムのためにお金を払ったんだっていうことを知っておいてほしいんだ。そこにはどこかで僕にあったら一緒に写真を撮れるとは書いていないはずだよ」と投稿した。

また、写真嫌いについて語った際も、「正直言って、写真を撮るよりは5分くらいその人と話していた方がましだよ。だいたい『なんで僕にわざわざ会いに来るのさ? 本当に僕に会いたいのか、それとも僕に会えたら人に自慢ができるから?』って思ってしまうね」と話していた。

