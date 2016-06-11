歌手のジャスティン・ビーバー(C)BANG Media International

カナダ出身の歌手ジャスティン・ビーバーが殴り合いのけんかをしたようだ。

その様子を捉えた映像が公開されており、そこには滞在先のオハイオ州クリーブランドのホテル前でジャスティンと自身より大柄の男性が取っ組み合いのけんかをしている様子が映し出されている。また、ゴシップサイトのTMZが入手した映像からは、その男性からジャスティンが頭を殴られる様子がみてとれ、その後ジャスティンも男性に殴りかかったといわれている。

その場にはたくさんの人が居合わせており、2人のけんかを止めさせようと数人が割って入ったようだが、結局ジャスティンとその男性が地面に倒れて終わっている。このけんかの原因や誰から始めたかなどの情報はまだわかっていない。

そんな激しいけんかをしたジャスティンだったが、その後ファンに向けて自身が無事であることをインスタグラムで報告している。今は削除されているが、自身の顔の写真を「こんなに可愛い男の子に傷はいらない！」とコメントを添えて投稿し、30万もの「いいね」を獲得していた。

そんなジャスティンは最近、自身に対する一部のファンからの対応に不満を抱き、もっと普通で健康的な交流を楽しみたいことから、自身とセルフィーを撮ることを禁止していた。

(C)BANG Media International