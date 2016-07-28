俳優のトム・ヒドルストン(C)BANG Media International

俳優のトム・ヒドルストンが、美しいお尻を競う英ランキング「リア・オブ・ザ・イヤー」の男性部門でトップの座に輝いた。

テイラー・スウィフトと交際中のトムは、官能的な映画『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』に出演した2位のジェイミー・ドーナンや3位のテニス選手アンディ・マリーを抑えて1位の座を獲得。ドラマ『ザ・ナイト・マネージャー』の中で演じたセクシーなラブシーンがその勝利の決め手となったようだ。

また、男性部門4位にはドラマ『刑事ジョン・ルーサー』のイドリス・エルバ、5位にはクイズ番組の司会ブラッドリー・ウォルシュがランクインしている。

女性部門では『ホリーオークス』のジェニファー・メットカルフが1位に輝いており、「くびれたウエストと大きなお尻」を自身にくれた母親に感謝した上で、自分の体のことで悩む若者たちに向けて、「自分の体と共にそれぞれ独自の道をたどると思います。その人が望むようなところに落ち着く必要があるってことです」「自分の体の特定の場所を変えるために何年も時間を費やさないでくだささい。きっとそこは遺伝的な部分だから決して変わることはないでしょう」「人生をただ楽しんでください。ありのままの自分を心地よく感じてさえいれば、それが見た目にも表れるのですから」とメッセージを発した。

ランキング結果は、2015年7月から2016年6月の間に集まった1万票以上もの一般投票によって決定している。

昨年は、男性部門では俳優ダニエル・ラドクリフ、女性部門では女優キム・マーシュが美尻1位に輝いていた。

今年1位に輝いたトムは『ザ・ナイト・マネージャー』だけでなく、過去に映画『クリムゾン・ピーク』や『ハイ・ライズ』の中でもその美尻を披露したことがある。

