トム･ヒドルストンとテイラー･スウィフト(C)BANG Media International

俳優のトム・ヒドルストン(35)が、オーストラリアのテレビ局からのインタビュー中に、新恋人テイラー・スウィフト(26)のことを尋ねられて赤面してしまったようだ。

同国のゴールドコーストにあるブロードビーチのジョギング中にチャンネル・ナインのジャーナリストから突然テイラーが運命の相手かと尋ねられたトムは、恥ずかしがりながら「仕事の話だけでいいかな」と気まずそうな笑いを浮かべて答えた。

現在、ロキ役を演じている「マイティ・ソー」シリーズ最新作『ソー：ラグナロク』の撮影のために同国に滞在中のトムにはテイラーも付いてきており、先日には地元イタリアンレストランでロマンチックな食事を楽しんでいる姿が目撃されていた。ある関係者は「2人はジェメリというイタリアンレストランでディナーをしていました。テイラーは店員にイタリアンは一番好きな料理だと伝えていたそうで、そこでの食事を楽しみにしていたようです」「テイラーとトムは店に来た時も帰る時も手をつないでいたそうですよ。何時間か食事を楽しんだあと、お抱え運転手付きの車でホテルに帰って行きました」とその時の様子を語っていた。

今回のインタビューでテイラーが運命の人だと発言することは避けたトムだが、一方のテイラーはすっかりトムに恋していると友人たちに話していると言われており、別の関係者は「トムと一緒に海外まで行くなんてかなり盛り上がっていますね。トムはとてもロマンチックでそばにいてくれるタイプです。とても魅力的ですよ。それに一緒にどこに行こうとテイラーが安心できるように配慮してくれるんです」「テイラーは最高に幸せで、2人で一緒に過ごす大事な時間を楽しんでいます。仲の良い友達には『私、恋しているみたい。こんな気持ちになったことはないわ!』と携帯メッセージを送っていました」と話していた。

(C)BANG Media International