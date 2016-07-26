アルデン・エーレンライク(C)BANG Media International

俳優のアルデン・エーレンライク(26)が、3作品においてハン・ソロ役を演じる契約を結んだようだ。

『スター・ウォーズ』のスピンオフ作品で、若きハン・ソロ役を演じることになったと先日認めていたアイデンだが、このほどディズニーとアイデンとの間で少なくとも3作品で契約が結ばれたとみられている。

ある関係者はニューヨーク・デイリーニュース紙に「ハン・ソロ映画とその可能性に対する現実的な期待が存在しています。ハン・ソロの若き日のアドベンチャーは、帝国に結びつく必要性がないので、ストーリーに自由度があり、ファンにこれまでとはかなり違う何かを届ける機会となるでしょう。新しい銀河系や面白い生き物、そしてさまざまな新しいキャラクターを展開することができます」「いくつかの映画でハン・ソロが中心となるにふさわしい可能性があるとふんでいるのです。まだ公表はさけていますが、アルデンは少なくとも3作品に対して契約を結んだみたいです」と話す。

アルデンは、マイルズ・テラー、アンセル・エルゴート、デイヴ・フランコ、ジャック・レイナー、スコット・イーストウッド、タロン・エガートンら才能ある俳優たちをおさえて、ハリソン・フォード演じるハン・ソロの若き日を演じることになったといわれている。

スピンオフ作品の詳しい内容は明らかになっていないが、ハン・ソロとチューバッカの出会いが描かれることは発表されている。タイトルは『ハン・ソロ：ア・スター・ウォーズ・ストーリー』になると言われており、公開日は2018年5月25日を予定している。

(C)BANG Media International