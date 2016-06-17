サンリオが、自社キャラクターの人気投票企画「2016年サンリオキャラクター大賞」を開催している。投票受付期間は6月19日まで。

「サンリオキャラクター大賞」は、サンリオの月刊機関紙『いちご新聞』誌上で1986年にスタートし、今年で31回目を迎える人気投票イベント。今年もハローキティ、ポムポムプリン、『SHOW BY ROCK!!』のプラズマジカやシンガンクリムゾンズ、『リルリルフェアリル』など、選ばれた100組が参加し、一般投票の得票数により順位を決定する。

また、今年は「みんなの力で、あの子を1位に。」をテーマとしており、史上初の「なでる投票」を実施している。「なでる投票」とは、スマートフォンの画面上に表示されたキャラクターを指でなでることで、「1票」が投票されるという新システム。なでることで、喜んだり、恥ずかしがったり、動き出したりとキャラクターごとに違った反応を見せてくれる。さらに、キャラクターごとに隠しモーションも設定されており、「2本指で2点を同時になでる」、「スマートフォンを2、3回ふる」、「5秒以上なにも触らず、その後なでる」など様々な方法がある。

さらに、テーマパーク「サンリオピューロランド」では、「なでる投票」がリアル体験できるイベント、「チャレンジ! リアルなでる投票」が実施される。「サンリオピューロランド」に登場した着ぐるみを実際になでることで、1票につながるという。6月18日にはシュガーバニーズ、『ジュエルペット』のルビー、ぽこぽん日記、おさるのもんきち、あひるのペックルが、19日にはタイニーチャム、『リルリルフェアリル』のりっぷ、ハンギョドン、ディアダニエル、ノラネコランドが登場する。

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(C)'12,'16 SANRIO SP (C)1976, 2011, 2016 SANRIO CO., LTD. (C) 2016 THOIP 2004, SANRIO CO., LTD. / Yahoo Japan Corporation.

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