ノエル・ギャラガーが、2,000万ポンド(約32億円)のためなら1回きりのコンサートのためにオアシスを再結成すると発言した。

以前から弟リアムとの抗争を休戦し、同バンドが再結成することがあるならお金のためだと発言してきているノエルだが、今回はこの巨額を提示してザ・デイリー・ミラー紙に「1回のギグにつき2,000万ポンドならやるね。けっこういい金だろ? でもそんなオファーはまだ誰からも受けていないからね」と話した。

2009年8月にギャラガー兄弟の不仲が理由で解散に至ったオアシスについては、再結成を熱望する声がファンから常に寄せられているものの、ノエルはその可能性がほとんどないと言い続けており、「実現する可能性は1パーセントくらいあるけど、まぁないだろうね」「アーティストとしては絶対やらないし、俺はお金も必要ないし、レコードを売る必要もないわけだから、再結成するとしたらとてつもない状況である必要があるよね。やる理由なんて1つも見当たらないんだからさ。やって何の意味があるっていうんだ?」と話していたこともあった。

ノエルはオアシス解散後、ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズとして2枚のヒットアルバムを輩出し、現在は3枚目に取り掛かっているところで、リアムとまたタッグを組む可能性を完全には否定しないものの、リアムの態度は改善しておらず自分もソロ活動に忙しいためほぼあり得ないとし、「リアムはいまだに怒りっぽいやつだからね。だめだよ。あいつは簡単なことを複雑にする傾向があるんだ」「もしかしたらいつか（オアシス再結成が）良いアイデアだと思える日がくるかもしれないけど、俺は自分でやりたいことがたくさんあるから、正直言ってやるとは思えないね」と話していた。

