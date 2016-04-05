英コメディアンのエイドリアン・エドモンドソン(C)BANG Media International

英コメディアンのエイドリアン・エドモンドソンが、『スター・ウォーズ エピソード8』に出演することが決まったようだ。

ドラマ『ボトム』『ザ・ヤング・ワンズ』らに出演していたエイドリアンは、ライアン・ジョンソン監督とエグゼクティブ・プロデューサーのJ・J・エイブラムスの目に留まり、同作品へ出演することになったものの、役どころに関してはまだ明らかになっていない。

ある関係者はサン紙に対し「エイドリアンは英国で最も愛されているコメディアンの1人ですが、それでも『スター・ウォーズ』への出演というのは自分にとっても驚きだったようです」「J・J・エイブラムスは監督こそ務めませんが、新作に大きく関わっています。イギリス人を起用したいと考えているようですね」「エイドリアンが演じるキャラクターに関しては、脚本などと同じく完全に謎に包まれたままですけどね。ただ、エイドリアンに役柄を与えるということは間違いなくエキセントリックな役になることでしょう」と話す。

大人気シリーズの第8弾は、現在イギリスのパインウッド・スタジオで撮影が始まっており、2017年12月15日公開予定となっている。

(C)BANG Media International