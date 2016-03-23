猫が男性下着を盗む!(C)BANG Media International

60枚以上の男性のパンツと靴下を盗んだ猫がいるという。ブリジットという名のその猫は、ニュージーランドのハミルトン・イーストにある自宅付近を夜な夜な徘徊する際、ここ2カ月で11枚のパンツと50足の靴下を盗んで帰ってきているそうだ。

ブリジットの飼い主であるサラさんは、18日にインスタグラムに愛猫の行動を投稿し、「バカらしくなってきたわ。これがここ2カ月のブリジットの盗んできた品々。毎朝目を覚ますたびに増えているの。同じ道にある家の全ての郵便箱に手紙を入れたわ。探している人がいるにちがいないから。ジョージストリート付近に住んでいる人を知っていたらシェアしてください」と状況を説明した。

ブリジットが盗んできたものはすべて保管しているというサラさんは、またNZヘラルド紙に「どうやらあの子はメンズ服に興味があるみたいなんです。好きなパンツのタイプは一定しています。完全なる執着心としか言いようがありません。手ぶらで帰ってくる夜はないんです。今朝も目を覚ましたらまた4足の靴下が家にありました」「幸運にもブリジットは洗ったばかりの服を持ち帰ってくれてきていますけどね」と話し、持ち主に取りに来るように呼びかけている。

