女優のマリン・アッカーマン(37)に新恋人ができたようだ。

マリンは4日にフロリダ州マイアミにあるW・サウス・ビーチ内のウォールで開かれたオーシャン・ドライブ誌の表紙登場記念パーティーで、フランシス・カーディナルという長髪の男性と親しげな様子を目撃されたことから熱愛の噂が浮上している。その場にいた1人はニューヨーク・ポスト紙に「2人はかなりアツアツで長椅子の上でキスしたり踊ったりしていましたね」と語る。

マリンは、6年間の結婚生活を送り2歳の息子をもうけながらも2013年に離婚した元夫ロベルト・ジンコーネとの破局が痛烈なものだったとしながらも、その破局を受け入れ始めているところだと語っていた。「最初は強烈だったわ」「気持ちを入れ替えるには時間がかかるわ。でもそれ以上一緒に成長できなくなるまで一緒に成長するっていう関係の美しい面もあるのよ」

その際マリンはつらい破局を経験したものの、新しい恋を探すことには恐れていないという姿勢を示していたが、子供がいることで実際に交際相手を見つけるのは難しいとも明かしており、「子供で心が満たされていると難しいものよね。だってその男の人って強烈なライバルに打ち勝たなきゃいけないわけだもの」と話していた。

