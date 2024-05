ハワイ・オワフ島コオリナ地区に位置するディズニーリゾート「アウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ」のレストラン「マカヒキ」で、キャラクターとディナーが楽しめる企画が22日、スタートした。

ドナルドダックなど人気キャラクターに会える

「マカヒキ」は、キャラクターたちと一緒に朝食の時間を過ごせる「キャラクター・ブレックファスト」が人気のレストラン。このたび、新たに「キャラクター・ディナー・メネフネ・ミスチフ」がスタートし、ディナーブッフェとともにキャラクターたちとのグリーティングが楽しめるようになった。

エントランスでは、ドナルドダックが出迎えてくれ、一緒に記念撮影ができる。また、ダイニングでは、チップとデール、スティッチも登場し、ハワイの伝説の妖精"メネフネ"の物語を歌や仕掛けを通して紹介する。

「キャラクター・ディナー・メネフネ・ミスチフ」概要

【開催日】2月22日~

2月=22、25、29日

3月=3、7、10、13、15、17、20、22、25、29、31日

4月=3、5、7、10、12、14、17、19、21、25、28日

【開催時間】16:30~/16:45~/17:00~の3枠(要予約)

※キャラクター登場時間は17:15~18:00。登場キャラクターは変更になる場合あり

【開催場所】レストラン「マカヒキ」

【料金】大人(10歳以上)47ドル/子供(2~9歳)21ドル



As to Disney artwork, logos and properties:(C)Disney