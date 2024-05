香港ディズニーランド・リゾート(香港・ランタオ島)では現在、10周年を祝うアニバーサリー・セレブレーション「ハッピリー・エバー・アフター」を開催中。同イベントを記念し、パーク内のショップでは、10周年のスペシャルグッズが多数登場している。

10周年コスチュームのダッフィーとシェリーメイのぬいぐるみ

10周年グッズは、ぬいぐるみをはじめ、Tシャツやマグカップ、キーホルダー、フォトフレーム、バッグなどさまざま。ぬいぐるみは、ミッキーたちがグリーティングで着ている10周年コスチュームをモチーフにしており、水玉や星が描かれたカラフルなデザインが特徴だ。

メインストリートUSAの入り口にあるパーク最大のショップ「エンポーリアム」などでは、10周年グッズの特別コーナーを設置。ショーウインドウも10周年グッズで華やかに彩られている。

また、リゾート内の2つのホテル、「ディズニー・ハリウッド・ホテル」と「香港ディズニーランド・ホテル」のショップでも、10周年グッズを販売している。

「ハッピリー・エバー・アフター」では、新しいステージ・ショー「ミッキー・アンド・ザ・ワンダラス・ブック」、大人気の花火ショー「ディズニー・イン・ザ・スターズ」のスペシャルバージョンを開催中。また、ウォークスルー・タイプのアトラクション「フェアリーテール・フォレスト」も誕生した。

※グッズは売り切れ次第終了

As to Disney artwork, logos and properties:(C)Disney

協力:ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル