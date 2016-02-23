歌手のニーヨ(C)BANG Media International

歌手のニーヨ(36)が、妊娠中の婚約者クリスタル・レネイと20日、カリフォルニア州ランチョ・パロス・ベルデスで挙式したという。

ニーヨは同高級リゾート地で家族や親しい友人たちが見守る中、海辺の結婚式を挙げたそうで、「一緒に新たな生活を始めるのが待ちきれないんだ。お互いの親友であることを楽しみにしているよ」とコメントしている。

式にはニーヨがグレーのスーツに黒のネクタイ姿、一方で妊娠9カ月のクリスタルは刺しゅうが施され、袖部分が透けた伝統的なタイプのウエディングドレス姿で登場したそうだ。

ニーヨは昨年、最新アルバム『ノン・フィクション』の制作に向けた話し合いでクリスタルに出会った際、一目ぼれしたという。「すぐに分かったような感じだったね。初めて出会った時に、彼女が何か違う特別な人だってことがさ」とピープル誌に明かしていた。

一方でクリスタルは、妊娠中であることがドレスデザイナーの手を煩わせていたというエピソードを明かしており、「最初のフィッティングに行った前日に妊娠しているってことが分かったのよ」「だからドレスの制作過程においては、私のおなかが大きくなるってことがずっと分かっていたの」と語っていた。

