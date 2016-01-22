男女4人組グループ・ABBA(C)BANG Media International

80年代に人気を博したスウェーデン出身の男女4人組グループ・ABBA(アバ)が、8年ぶりに集結したようだ。

ABBAの軌跡をテーマにした2008年公開映画『マンマ・ミーア』のイベント以来初めて、ストックホルムの「マンマ・ミーア！ザ・パーティ」という新規レストランのオープニングで顔をそろえた4人。しかしながらメンバーのベニー・アンダーソンは、4人がステージに戻ることはあり得ないとしており、ビョルン・ウルヴァースも報道陣に対して「遊びに来ているだけだよ」とコメントしたようだ。

昨年にビョルンはメンバーたちはもうお金が必要ないため、再結成してパフォーマンスすることはないと語っており、「僕たちは82年にブレイクしたんだけど、それは今でも続いているんだ。だから僕たちをステージでまた目にすることはないよ」「だってまず、そんなお金はいらないからね。バンドが再結成するときのだいたいの理由はメンバーの1人がお金に困っていて、他のメンバーが助けようとするからだろ。幸運にも僕たちはそんなことになっていないんだ」としていた。

1972年にストックホルムで結成されたABBAは、1974年にイギリスで開催されたユーロビジョン・ソング・コンテストで1位に輝いてからというもの、3億8000万枚以上のセールスを誇っている。

