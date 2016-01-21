俳優のジェイミー･フォックス(C)BANG Media International

俳優のジェイミー・フォックスが18日、自宅前で衝突事故を起こした炎上中の車内から、乗車していた男性を救助した。

ぬれた道路で横転してした車がロサンゼルスのヒドゥン・バレーにあるジェイミーの自宅門の前で停車し、その騒音を聞いて外に出てきたジェイミーは、炎上中の車内にまだ運転手が脱出できずにいることに気づいたため、車が爆発するのを恐れて男性を車から救出し30フィート(約9メートル)離れた場所へと避難させたそうだ。

ジェイミーは当時の様子をABCニュースで「彼はハサミを持っていてガラスを叩いていたんだ。それで俺は登ってシートベルトをはずそうとしたんだけど、上にぶら下がった状態でまだシートベルトがついていたんだ」「だから彼の持っていたハサミでシートベルト切ったんだ」「そうこうしているうちに車内に火がまわってきたからよけたんだ。そうしたらたぶんその時に彼の脚に当たったんだろうね、それで彼が体を伸ばせる状態になったから俺が車外に引っ張ったんだ。そうしたら5秒後には車が完全に炎に包まれたよ」と語っている。

ジェイミーはこの救出を行う前に救急車を要請していたようで、その後救急隊員によってその男性はすぐに病院へと搬送されたという。この男性の父親は、このジェイミーによる英雄的で勇敢な行為を、「誰であろうとどんな職業であろうと関係ありません」「こんな考えられもしないことをしてくれる人がいてくれると思うだけでうれしくて涙するばかりです」「彼がいなければ息子は命を落としていたでしょう」と涙ながらにたたえた。

運転手は事故当時高速で運転していたようで、酒気帯び運転の罪で後に逮捕されている。なお、今回の救出の際にジェイミー自身がけがをするということはなかったようだ。

(C)BANG Media International