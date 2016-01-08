ニューアルバムの制作風景を公開したリンキン・パーク(C)BANG Media International

リンキン・パークが、7作目となるスタジオLPに着手していることを発表した。

同バンドは、ニューアルバムを制作中であることをオフィシャルサイトで報告し、チェスター・ベニントンをはじめとしたメンバーがスタジオで仕事に取り掛かっている姿を写した写真も掲載。また、またインスタグラムでも「今週から仕事に復帰」とキャプションを付けて投稿している。

リンキン・パークは、2015年に短期間の活動休止期間を取っており、その間チェスターは、先月3日に過失過剰摂取により他界したスコット・ウェイランドが創立メンバーであったことでも知られるストーン・テンプル・パイロッツと共にツアーを展開。昨年11月には、ストーン・テンプル・パイロッツを離脱してリンキン・パークに100パーセント集中すると発表した。

その際、チェスターは「リンキン・パークのバンドメンバーと俺自身、そして家族のために公平な立場でいるためにも、俺は100パーセントを注ぎ込めるようにリンキン・パークに完全に集中するつもりだよ。ストーン・テンプル・パイロッツの活動は最高の経験だったし、まさに夢が叶った気分だった。これからもストーン・テンプル・パイロッツとリンキン・パークの今後を楽しみにしているよ」と話していた。

リンキン・パークが2014年に発表した前作『ザ・ハンティング・パーティー』は、バンドの90年代のヘビメタのルーツに戻るサウンドとなっていた。

