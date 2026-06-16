深川麻衣、同棲4年でプロポーズ待ちの35歳に　初共演の仲里依紗＆のんと同級生役

俳優の深川麻衣が、7月22日にスタートするフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』(毎週水曜22:00～)に出演することが16日、明らかになった。仲里依紗、のんに続く3人目の主人公を演じ、フジテレビ制作の連続ドラマに初出演する。

35歳女性3人の“今”を描く恋愛ヒューマンドラマ

同作は、中国でヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』(『30女の思うこと～上海女子物語～』)を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒューマンドラマ。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京へやって来た女性3人が、恋、仕事、家庭と、思い通りにはいかない現実に直面しながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく。

主人公は、佐倉麻紀(仲)、山地遥(のん)、永野薫子(深川)の3人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った3人は、憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた3人が、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていく。

深川が演じる永野薫子は、勤勉で堅実ながら、現在の恋人には言葉足らずの“察してちゃん”気質が強い35歳。東京の公立小学校に勤務する小学校教諭で、高校生の頃から「大学を卒業したら結婚、子供は2人、猫を飼い、世田谷のマンションで暮らす!」という完璧な人生設計を描いてきた計画派だ。

しかし、思い通りだった人生で、結婚だけはうまくいかず、マッチングアプリでなんとなく付き合った恋人と同棲4年目に突入。趣味や価値観が違い、素直な思いも伝えられなくなってきた恋人に対し、迷いや不安を抱えながらも、35歳で新しい相手を探す気にもなれず、「結婚したらきっとうまくいく!」という淡い期待を胸に、彼からのプロポーズを待ち続けている。

5年ぶりに麻紀、遥と再会し、特に自分の理想に近い人生を歩んでいるように見える麻紀に複雑な思いを抱く薫子。しかし、そんな彼女に急転直下、思いがけない転機が訪れる。

仲里依紗、のん、深川麻衣が全員初共演

深川は、現在35歳。自身も“ミドサー”世代として本作に臨み、「ミドサー世代は、転職や結婚や子どもを持つことなど、20代の時とはまた違う人生の悩みや選択にぶつかることが多い年代だと感じています」とコメント。「キャリアとライフスタイルの両立の苦悩が台本の中でも多く描かれていたり、登場人物達の悩みにはすごく共感できました」と語る。

また、主演の仲、第2の主人公を演じるのん、そして深川は、今回が全員初共演。深川は「仲さんものんさんも、今までいろいろな作品で拝見してきたすごく魅力的な尊敬する女優さんなので、今回そんなお2人と親友という役どころでご一緒させていただけることがとてもうれしいです」と喜びを明かす。

「3人で集まるシーンは、ドラマの中で特に好きなシーンの一つなので、今後の撮影も楽しみです!」と期待を寄せた。

「そのときの選択も受け止めて前に進めるような」

本作への出演について、深川は「すてきなメッセージがこめられたドラマに参加することができてうれしいです。30代半ばの女性達の苦悩、かっこよさ、かがやきがつまっているお話なので、自分も同世代として、見ている方に届くように丁寧に演じていきたいです」と意気込む。

演じる薫子については、「箱入り娘で小学校の先生をしていて、一見“清く正しく”のようなイメージがありますが、しゃべると破天荒でパワフルな一面があったり、そのギャップがとても魅力的な人だなと思います」と印象を説明。「内側に強い信念と衝動を持っている女性です。そのギャップをドラマを見ている方々に愛してもらえるように、あとは現場で生まれるキャッチボールを大切にしながら、薫子を作っていけたらいいなと思っています」と話す。

視聴者に向けては、「このドラマでは、3人のミドサー女性の三者三様の生き方がリアルに描かれています」と紹介。「生きていると、“もし過去に違う選択をしていたら違う人生があったかも”と思ってしまうような出来事もあるかもしれません。でも、そんな自分もそのときの選択も受け止めてあげた上で前に進めるような、ふとそんな視点をくれるお話でもあると思っています」とメッセージを寄せている。

仲里依紗＆のんも深川の空気感に期待

仲は、初共演となる深川について「役の薫子と同じように動物の話をしたりすることもあって、すごく親しみやすくて優しい方だなという印象があります」とコメント。「お話ししているだけで自然とほっこりした気持ちになれるというか、癒やされるんです。まさに薫子の持つ穏やかな雰囲気にも通じるものがあるなと感じています」と話し、「現場でもたくさん癒やされたいなと思っています」と期待した。

のんも、「深川さんは、ナチュラルにコミュニケーションを取ってくださってめちゃくちゃ可愛くてきゅんでした」と印象を告白。「深川さんの作る朗らかな空気に癒され身を委ねさせていただいています。3人の現場に行くのが楽しみです」と語っている。

プロデューサー「一番波乱万丈な立ち位置」

鹿内植プロデューサーは、深川について「ドラマ、映画、舞台と幅広いジャンルで活躍し、どんな役でも自然とその人物のたたずまいとなっている実力派」と評価。

薫子については「末っ子キャラながら責任感が強く、何事にも計画的。しかし、4年付き合った彼氏とは計画通りにはいかず、もやもやする日々…。このドラマの中でも一番波乱万丈な立ち位置ながら、女性の共感部分も多いはずです」と説明し、「薫子の繊細な心の揺れ動き、35歳の大きな決断を丁寧に表現していただける事が今から楽しみです」と期待を寄せている。

【編集部MEMO】

深川麻衣は、1991年3月29日生まれ、静岡県出身。2018年の映画『パンとバスと2度目のハツコイ』で映画初主演を務め、第10回TAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞した。近年は映画『ぶぶ漬けどうどす』で主演を務めたほか、『架空の犬と嘘をつく猫』『終点のあの子』などに出演。ドラマでは『良いこと悪いこと』でキーパーソンを演じ、『週末旅の極意3』では主演を務めるなど、映画・ドラマで活躍の幅を広げている。

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