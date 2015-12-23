ハリウッドの殿堂入りを果たしたクエンティン・タランティーノ監督(C)BANG Media International

クエンティン・タランティーノ監督が21日、ハリウッドの殿堂入りを果たしカリフォルニア州ハリウッドでその名誉を受け取った。

『パルプ・フィクション』『ジャンゴ 繋がれざる者』でおなじみのタランティーノ監督への授与式には、長年の友人であり何度も作品でコラボしているサミュエル・L・ジャクソンをはじめとした最新作『ザ・ヘイトフル・エイト』の出演者らも応援に駆けつけていた。

タランティーノ監督は現代のポップカルチャーに多大な影響を与えた人物としてたたえられており、最新作『ザ・ヘイトフル・エイト』はその中でも最も情熱を注いで作られた作品のようで、以前バラエティ誌のインタビューの中で「この作品は南北戦争後の余波を描いた作品なんだ。程度の差はあれどすべてのキャラクターたちが戦争の生存者だったり、滅びた社会の生き残りだったりするんだよ」「世界滅亡後の映画のようなところもあるんだけど、（『マッドマックス』シリーズのような）オーストラリアの奥地のお話ではなく、すべてのシーンが氷や雪で埋め尽くされた荒地なんだ。世界の終末を生き延びた人たちはみんなもう存在しない社会からやってきた人たちで、彼らはみんな世界の終末をお互いのせいにし合っているんだよ」と語っていた。

(C)BANG Media International