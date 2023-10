今週、ゲームは『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX』『Bloodborne The Old Hunters Edition』『干物妹!うまるちゃん ~干物妹!育成計画~』が発売された。映像作品は『みらくる青空ナイトvol.8~UFO、遭遇~』が、CDでは内田真礼「PENKI」や水瀬いのり「夢のつぼみ」、fripSide「Two souls -toward the truth-」がリリース。フィギュア&模型は「エクセラ・ノア・アウラ」「ヘスティア」「フェイト・テスタロッサ ブレイズフォーム -Full Drive-」などがショップにならんでいる。

『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX』が発売

任天堂から3日、ニンテンドー3DS専用ソフト『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX』が発売された。マリオとルイージが力を合わせて冒険する「マリオ&ルイージRPG」シリーズの最新作。不思議な本から飛び出したペラペラなピーチやキノピオたちを元の世界に戻すため、新たな仲間ペーパーマリオと共に、3人で世界を駆け巡る。トリオアクション、トリオキャッチ、トリオアタック、トリオスカッシュといった3人ならではの多彩なアクションや、ドデカクラフトの登場など新たな要素も満載。メーカー希望小売価格は5,076円。

『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX』 ソフマップ アミューズメント館4Fではモニターでトレーラーを再生中

ソニー・コンピュータエンタテインメントから3日、プレイステーション 4専用ソフト『Bloodborne The Old Hunters Edition』が発売された。SCE JAPANスタジオとフロム・ソフトウェアによるアクションRPGの完全版パッケージ。今作では大型ダウンロードコンテンツとアップデートにより、遊びやすさの大幅な向上とボリュームアップが図られている。なお、初回限定版にはゲーム序盤のガイドブックやミニサウンドトラックCD(DLCで追加された5曲を収録)が付属。メーカー希望小売価格は5,900円+税。

フリューから3日、PS Vita専用ソフト『干物妹!うまるちゃん ~干物妹!育成計画~』が発売された。プレイヤーは兄のタイヘイとなり、夏に入って干物妹化に拍車のかかっていたうまるとコミュニケーションをとりながら管理する、成長干物妹育成シミュレーション。ゲームでしか体験できないオリジナルストーリーや、多数のイベントグラフィックが楽しめるほか、アニメ同様の声優陣を起用してヒロインたちの声をフルボイスで収録している。なお、限定版にはサンカクヘッド先生の描き下ろしを収録した特製ブックレット、録り下ろしドラマCD、お風呂ポスター、オリジナルコスチューム「アイドル衣装」が手に入るプロダクトコード、着せ替えジャケット(全4種セット)が同梱。メーカー希望小売価格は限定版が9,980円+税、通常版が6,480円+税。

『Bloodborne The Old Hunters Edition』のダミーパッケージ 『干物妹!うまるちゃん ~干物妹!育成計画~』限定版

『みらくる青空ナイトvol.8~UFO、遭遇~』が登場

ブシロードミュージックから4日、『みらくる青空ナイトvol.8~UFO、遭遇~』のDVDが発売された。声優・徳井青空完全プロデュースの第8弾となる今回は、数々の伝説が眠るメキシコに突撃。なお、封入物としてブックレット、青空ナイト缶バッチが付属する。メーカー希望小売価格は4,000円。