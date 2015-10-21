レディー・ガガ(左)と恋人のテイラー・キニー(C)BANG Media International

歌手のレディー・ガガ(29)と恋人のテイラー・キニー(34)が、モロッコでの挙式を検討しているという。

テイラーは米情報番組『エンターテイメント・トゥナイト』に対し、「モロッコだったら最高だね! 俺は小さな白い教会でっていうのでもいいよって彼女に言ってあるんだ。彼女の好きなようにすればいいさ。俺はただ彼女の希望が正しいものであるかを判断するだけだよ」と笑顔でコメント。新作映画『ロック・ザ・カスバ』の撮影地であった同地をとても気に入ったことから、ガガとの結婚の場所としてモロッコを候補に挙げていることを認めた。

その一方で、テイラーは、2人の仕事の調整がつかないために式の日取りがなかなか決められないという苦難も告白。それでも、「俺たちは時間をかけてちゃんとやるつもりさ」と式への思いは変わらない。

4年間の交際期間を経て、今年のバレンタイデーにガガと婚約したテイラーは、先日、2人の家族計画についてもコメント。「俺には兄弟がいっぱいいるんだ。大家族の出なんだよ。だからそんな家庭を持ちたいのは確かだね」、「自分の一族がほしいんだよ。小さなサッカーチームができるくらいとか、小さいバンがいっぱいになるような、そんな家族がほしいんだ」と子だくさんな家庭を思い描いている。

