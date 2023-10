サンリオは、プリヴェAGが開発・発売している人気クレヨン「プリモモくれよん」のハローキティバーション2種 (6個入り・6色、9個入り・12色)を2015年10月21日(水)より全国のサンリオショップなどで発売する。

「プリモモくれよん」は、なめても安心、手が汚れない、丸ごと洗えて清潔をコンセプトに、日本国内で製造されている話題のクレヨン。今回発売される「ハローキティ プリモモくれよん」は「プリモモくれよん」シリーズの中でも特徴的な形状である、たまご形のタイプを採用。初めてクレヨンを持つ小さな子どもで握りやすい形状で、お絵描きだけでなく、違う色のたまごを組み合わせたり、ころがしたりして、遊ぶこともできる。上部がハローキティの顔を象ったデザインになっている点も注目だ。

ハローキティ プリモモくれよん6色 ハローキティ プリモモくれよん12色

また、本商品はクレヨン特有の匂いがなく、花の香りが五感を刺激。付属の消しゴムで消すことも可能となっている。「ハローキティ プリモモくれよん」は10月21日の発売で、価格は6色が702円(税込)で、12色が972円(税込)となる。

(C) 1976, 2015 SANRIO CO., LTD.