BSスカパー！では10月5日に日本武道館で行われるアイドリング!!!の公演「アイドリング!!! 15th LIVE ング!!! ング!!! 祭りだ!!! ～良きところで武道館グ!!!」を生中継で放送することが18日、明らかになった。

2006年10月30日の誕生以来、MCのバカリズムとともにさまざまな企画にチャレンジしてきたアイドリング!!!は、10年目の第一歩を踏み出す10月31日（土）をもってメンバー全員が卒業する。その活動の集大成であり、彼女たちにとって念願であり悲願でもある今回の日本武道館ライブのテーマは「祭り」。生演奏による口パク無しの本物のライブパフォーマンス、新メンバー7期生を含む現メンバー22名総登場の超豪華ステージ、100曲を超える持ち歌からファンとメンバーが選んだ盛り上がる人気曲など、ファンのみならずバラエティ好きも満足させる充実した内容だ。加えてライブの舞台裏に密着した完全版がフジテレビ NEXT ライブ・プレミアム／フジテレビ NEXTsmart で11月17日(火曜 19:00～)に放送される。

『アイドリング!!! 15th LIVE ング!!! ング!!! 祭りだ!!! ～良きところで武道館グ!!!』はBSスカパー！にて10月5日(月曜 18:30～)放送。